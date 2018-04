Cultura Vídeo: Finalista dos Ídolos canta no metro de Lisboa para apresentar novo single Por

Martim Vicente, finalista dos Ídolos e músico de profissão, decidiu ‘apresentar’ o seu novo single, ‘Só Nas Canções’, num local surpreendente… ou talvez não. O músico levou a viola para o metro de Lisboa e mostrou o talento, juntamente com uma banda. Veja o vídeo.

Numa segunda-feira, no regresso para mais uma semana de trabalho e com o metropolitano de Lisboa a abarrotar, surge a voz de Martim Vicente, com um alerta: não, o músico não pedia moedas. Apenas queria oferecer o seu talento.

Foi um modo original de apresentar o seu novo single, ‘Só nas Canções’. Mais de 20 mil visualizações do vídeo são a prova de que essa originalidade cativou os utilizadores do Facebook.

“Para aqueles que acham que a segunda-feira é o pior dia da semana, quero dar-vos uma boa razão para saírem de casa! Partilhem com alguém a quem querem dar um ‘Bom dia’ diferente! “, escreveu, naquela rede social.

Veja o vídeo:

