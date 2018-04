Animais Vídeo: Filma raposa na rua e é roubado por ela Por

Um britânico ficou tão encantado por ver uma raposa a passear pelas ruas da localidade que… foi assaltado por esta prima muito afastada dos cães, que lhe levou a carteira.

Matreira como uma raposa, esta aproximou-se da vítima,que a filmava com o telemóvel sem acreditar em tão improvável encontro e, por isso, pousou as compras no chão.

Só que, com as compras, pousou também a carteira. E a raposa, matreira, abocanhou a carteira e… fugiu!

Seguiu-se uma alucinante perseguição, filmada com o telemóvel da própria vítima, com a raposa a parar por diversas vezes, à espera do perseguidor, como que a gozar a pobre vítima.

