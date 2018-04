Desporto Vídeo: Filho de estrela do campeonato italiano imita festejo de Ronaldo Por

Alejandro Goméz é um dos nomes fortes da Serie A, o campeonato italiano. Além da sua presença em campo, o argentino é também destaque pela forma positiva como encara a vida. Desta vez, foi o filho de ‘Papu Gomez’ a surpreender as redes, com imitações de festejos de grandes jogadores, entre os quais Ronaldo. Veja o vídeo.

A ‘Papu Dance’, de Alejandro Goméz, é já um movimento reconhecido pelos adeptos de futebol, com as redes a delirarem sempre que esta surge.

Contudo, a personagem principal desta história é o filho de ‘Papu Gomez’, que fez as delícias de vários internautas com imitações de celebrações de grandes jogadores de futebol.

O capitão da Atalanta, de Itália, que sonha com uma presença no mundial, ao lado de Messi, publicou um vídeo onde o pequeno filho surge a imitar a já famosa celebração de Cristiano Ronaldo.

Além do craque do Real Madrid, também outros festejos foram reproduzidos, sendo que o melhor estava para o final, com os filhos de Papu Gomez a imitarem a dança do pai.

O melhor é ver.

