Vídeo: FC Porto oficializa contratação de Paulinho

O FC Porto oficializou a chegada de Paulinho, que alinhava no Portimonense. Veja o vídeo.

Em nota publicada no site, os azuis e brancos revelam que o médio, de 23 anos, vai alinhar por empréstimo do Portimonense até ao final da temporada.

Se convencer os responsáveis portistas, Paulinho poderá permanecer no FC Porto, clube que tem opção de compra do passe do médio.

Depois de Majeed Waris, que chegou aos dragões por empréstimo do Lorient, Paulinho é o segundo reforço dos portistas nesta janela de transferências.

Paulinho assumiu estar a viver “um sonho”.

“Jogar no FC Porto era o meu sonho. É um salto grande na minha carreira, algo que ambicionava há muito tempo. Estou muito ansioso para jogar. Já vinha dizendo isto, mas a verdade é que já não conseguia dormir há uns dias. Agora é só entrar para o campo e dar o meu melhor”, disse ao site portista.

O médio deixou ainda elogios a Sérgio Conceição.

“Parece-me ser uma pessoa muito direta, um treinador rígido e acho que isso é muito bom. Um treinador deve tentar tirar o máximo de rendimento dos seus jogadores”, referiu, apresentando-se aos adeptos.

“Acho que posso acrescentar qualidade no passe, em especial no último passe. Acho que essa é a minha principal característica, mas vou fazer aquilo que o treinador me pedir. Sou mais um para ajudar o clube a cumprir todos os seus objetivos.”

Veja o vídeo da oficialização:

