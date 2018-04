Desporto Vídeo: A fantástica receção de Marcelo Por

Marcelo foi uma das figuras da vitória do Real Madrid em Munique e um dos lances da partida tem feito as delícias dos adeptos merengues, dos brasileiros e de grande parte dos amantes de futebol. O esquerdino protagonizou uma receção de bola digna de craque. Veja.

O futebol aos olhos dos craques até parece um coisa fácil e simples.

Marcelo protagonizou um momento de magia pura numa das catedrais do futebol europeu com uma receção do outro mundo.

Veja o lance:





