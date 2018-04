Internacional Vídeo: Mary Molloy com vida de luxo paga por tráfico de droga Por

A vida de luxo de Mary Molloy, uma australiana que se tornou famosa no Instagram com fotos em biquíni e roupas de ginásio, foi paga com dinheiro de droga, defende o Ministério Público australiano.

Mary Molloy foi detida na noite de terça-feira, em Brisbane, sob a acusação de integrar um lugar cimeiro na hierarquia de uma grande rede de tráfico de droga.

O ex-namorado da jovem de 25 anos, Jason Atkins, também foi detido, respondendo por acusações semelhantes.

A vida de Mary Molloy era um sonho para muitas crianças australianas.

Graças às redes sociais, tornou-se modelo, promovendo marcas e produtos em fotos que publicava usando biquínis ou roupas provocantes.

Para manter o corpo em forma, a jovem não dispensava o ginásio, o que também lhe permitia publicar imagens com calças de treino bem justas e sutiãs desportivos.

Não é por acaso que tinha mais de 70 mil seguidores no Instagram.

Mas pode haver um segredo obscuro, escondido atrás dos restaurantes de topo e das praias paradisíacas em que Mary Molloy se fotografava.

No entender do Ministério Público australiana, a arguida integrava um lugar cimeiro numa grande rede de tráfico de droga de Brisbane, a qual lhe pagava as despesas dessa vida de luxo.

Em compensação, Mary Molloy e o então namorado usariam a popularidade para fazer circular a droga.

O despacho de acusação implica o par no tráfico de mais de 24 mil pastilhas de ecstasy nas ruas, com um valor de mercado superior a um milhão de euros.

Presentes a juiz de instrução, Mary Molloy e Jason Atkins saíram sob fiança, tendo de se apresentar em tribunal no próximo dia 30 de abril.

