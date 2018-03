EUA Vídeo: Expulsos de avião porque a filha tinha medo de voar Por

Pai e filha foram expulsos de um avião que fazia a ligação entre Chicago e Atlanta, por a pequena se ter sentido momentaneamente assustada em voar. Apesar de pedir um minuto e acalmar a criança, o avião regressou ao local de embarque para deixar a família. Veja o vídeo.

A companhia aérea Southwest Airlines está debaixo de duras críticas nas redes depois de expulsar um pai e a sua filha, quando a pequena se sentiu momentaneamente assustada antes de voar.

A criança, insegura, pediu ao pai para a sentar no colo durante alguns minutos. Face às exigências da tripulação, o pai conseguiu acalmá-la e sentá-la no devido lugar. A solução, no entanto, não foi correspondida pela equipa responsável pelo voo, que decidiu expulsá-los para que o avião seguisse a rota normal.

A família, que viajava na companhia de outra mulher, foi obrigada a pegar nos seus pertences e a sair do avião, que entretanto havia regressado à porta de embarque.

De acordo com a autora do vídeo, a pequena estava já calma e sentada devidamente há cerca de cinco minutos, mas nem isso impediu que fossem expulsos.

“Vocês vão expulsá-los e traumatizar ainda mais esta criança, fazer crescer o medo de voltar a entrar num avião quando ela já esta calma?”, questionou a autora do vídeo, Armstrong.

Apesar das questões da comissária de bordo, Armstrong continuou a gravar o incidente, para explicar, mais tarde, que “enquanto mãe, senti a dor daquele pai”, e para incentivar a companhia aérea a apresentar o pedido de desculpas à família.

Veja o vídeo.