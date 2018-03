Mundo Vídeo: Expulso da discoteca invade recinto com carro e provoca feridos Por

Um cliente, descontente por ter sido expulso de uma discoteca de Kent, Inglaterra, invadiu o clube noturno, de carro, tendo provocado pelo menos 13 feridos.

O cliente terá ficado descontente depois de ter sido convidado a sair da discoteca, envolvido numa discussão no interior do espaço.

Assim que foi expulso, conta a BBC, o homem decidiu invadir a zona de fumadores do clube noturno no seu próprio carro, só parando quando os seguranças e clientes o conseguiram retirar no veículo.

De acordo com testemunhas, o homem chegou a embater com o carro em duas pessoas, mas as autoridades confirmaram, já este domingo, que o incidente provocou um total de 13 feridos. Sete foram transportados para o hospital, três deles em estado grave.

“Rasgamos a parede da tenda, saímos e chamamos a polícia. Foi uma confusão de caos e pânico”, conta uma testemunha, citada pela BBC. “Todos corremos pelas nossas vidas de volta a outro espaço do clube, ninguém sabia o que estava a acontecer”, explica uma outra.

Um jovem de 21 anos foi detido, suspeito de tentativa de homicídio.

Veja os vídeos do incidente.

