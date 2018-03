Nas Notícias Vídeo: A estrondosa homenagem a Simone de Oliveira no Festival da Canção Por

A cerimónia do Festival da Canção serviu para homenagear Simone de Oliveira. Depois de Aurea e Marisa Liz darem voz a canções da cantora, Simone de Oliveira voltou aos palcos para cantar a eterna “Desfolhada”, que deixou a plateia ao rubro e Filomena Cautela, co-apresentadora, em lágrimas. Veja o vídeo.

Dizem que a melhor homenagem que se pode dar a um artista do espetáculo é abrir-lhe o palco e foi isso que fizeram a uma das vozes mais emblemáticas de Portugal.

A mulher que eternizou com a sua música a frase ‘quem faz um filho, fá-lo por gosto’, que, em 1969, no tempo da ditadura, se tornou o verso mais conhecido do Festival da Canção, voltou para cantar a “Desfolhada”, no pavilhão Multiusos de Guimarães, neste ano de 2018.

Com Nuno Feist ao piano, e visivelmente emocionada, Simone de Oliveira levou ao rubro os presentes, deixando até Filomena Cautela – uma das apresentadoras da cerimónia – com a voz embargada e com dificuldade em soltar as palavras após a atuação.

No final, em palco, Simone de Oliveira teve direito a uma estrondosa ovação.

Veja o vídeo:

