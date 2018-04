Internacional Vídeo: Estrela da Disney assume homossexualidade Por

A atriz e cantora Alyson Stoner, uma das mais recentes estrelas lançadas pela Disney, falou publicamente sobre a orientação sexual. “Apaixonei-me por uma mulher”, revelou a jovem de 24 anos.

Após participar em vários filmes e séries da Disney, Alyson Stoner está a chegar às salas de cinema dos EUA com ‘Blockers’, pelo que tem sido bastante solicitada pela imprensa para falar da carreira.

E foi numa dessas entrevistas, para a Teen Vogue, que a atriz se alongou e abordou também a vida pessoal, falando da orientação sexual.

“Apaixonei-me por uma mulher”, contou: “E estamos numa relação”.

Uma relação que começou quando Alyson Stoner foi a uma aula de dança e se sentiu “estranhamente” atraída pela instrutora.

“Ela aproximou-se para me corrigir a posição e o meu coração começou a bater muito rápido, o meu corpo a ficar quente”.

“Pensei que estava nervosa por medo de falhar em frente à professora, ou que estivesse a respirar de forma irregular, mas o sorriso dela era eletrificante”, afirmou a jovem norte-americana.

Alyson Stoner comentou com a mãe e com uma amiga que aquela mulher, ainda desconhecida, iria ficar na vida dela “por um longo tempo”. E assim foi, com as duas a começarem a sair juntas.

“Começámos a trocar mensagens logo ao acordar e a jantarmos juntas. E então beijámo-nos, e beijámo-nos…”.

