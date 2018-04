Desporto Vídeo: Estádio de Coimbra ao rubro com golo do triunfo sobre o FC Porto B Por

Inserida na discutida luta por um acesso de regresso à Primeira Liga, a Académica deu hoje um passo importante para esse objetivo, ao vencer, em Coimbra, o FC Porto B, por 1-0. O golo foi apontado aos 98 minutos e foi festejado efusivamente. Veja o vídeo.

A três jornadas do final do campeonato, a Académica, em segundo lugar, está separa apenas por cinco ponto do Leixões, oitavo classificado.

A vitória desta quarta-feira sobre o FC Porto B, foi por isso, um passo importante para continuar na luta pela subida.

Djoussé marcou o único golo do encontro aos 98 minutos, deixando o banco e as 11 mil pessoas na bancada em estado de êxtase.

O Nacional lidera a competição com 64 pontos, seguido da Académica (60), Santa Clara (60), Arouca (59), Penafiel (58), Leixões e Académico de Viseu, ambos com 55 pontos.

Veja o golo.

