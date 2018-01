Vídeo: Enxurradas de lama em Montecito fazem cinco mortos

As enxurradas de lama em Montecito, uma das localidades da Califórnia (EUA) mais afetadas pelo incêndio Thomas, provocaram pelo menos cinco mortos.

As correntes de lama transbordaram de um ribeiro e invadiram um bairro residencial, para o qual não fora emitido qualquer aviso de evacuação.

As enxurradas destruíram várias casas, deixando os moradores presos no interior, e cortaram estradas, o que tem complicado as operações de resgate e salvamento.