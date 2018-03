Desporto Vídeo: Entrada arrepiante parte a perna a adversário Por

O encontro entre o Vasco da Gama e o Botafogo, no Brasil, ficou marcado por uma entrada arrepiante de Rildo, do Vasco, que partiu a perna do adversário. As imagens no vídeo são fortes.

É a entrada mais horrenda dos últimos tempos no mundo do desporto. Rildo, jogador do Vasco da Gama, partiu a perna a João Paulo, do Botafogo, com esta entrada ‘selvagem’.

Por mau juízo do árbitro do encontro, Rildo foi admoestado apenas com o cartão amarelo, sendo que viria também ele a ser vítima no desenrolar do encontrar. Mais tarde, em novo lance dividido, o atleta do Vasco da Gama acaba por deslocar o ombro após cair mal no relvado.

Alertamos para a força das imagens. Veja.

