Vídeo: Engana sem-abrigo com bolachas recheadas com pasta de dentes

Um jovem espanhol queria ser famoso e conseguiu-o, mas não da forma que esperava. ReSet tentou fazer um vídeo viral, enganando um sem-abrigo para que este comesse bolachas com pasta de dentes. O vídeo viralizou e o youtuber arrisca-se a ir para a prisão.

A ‘brincadeira’ já tem mais de um ano. Em janeiro de 2017, ReSet (o nome da conta YouTube de Kanghua Ren) retirou o creme branco das bolachas Oreo e substituiu-o por pasta de dentes.

“Vou dar 20 paus a uma pessoa da rua, necessitada, e também Oreos com pasta de dentes. Vamos a ver como isto me sai”, explicou o jovem, exibindo uma nota de 20 euros.

O vídeo prossegue com a substituição do creme das bolachas pela pasta, depois colocadas no pacote.

Nas ruas de Barcelona, ReSet encontrou a vítima, George L.

“Sentimo-nos sempre bem quando ajudamos uma pessoa”, comentou o jovem.

“A parte das bolachas com pasta de dentes talvez tenha sido exagerada, mas temos de ver o lado positivo, ao menos vai ajudar-lhe a limpar os dentes”, justificou o youtuber.

“Já não os deve lavar há vários dias, ou desde que ficou pobre”, concluiu.

O vídeo voltou agora à atualidade porque Kanghua Ren está a ser julgado pela ‘brincadeira’, incorrendo numa pena de até dois anos de prisão e uma indemnização de 30 mil euros.

O jovem, agora com 20 anos e que responde em tribunal por crime contra a integridade, terá ganho com o vídeo mais de 2000 euros em publicidade.

Gheorge L., de 52 anos, sentiu-se mal cinco minutos após comer as bolachas e chegou a temer pela vida.

Durante o julgamento, foi ainda revelada outra ‘partida’ de ReSet: deu sandes com comida para gato a crianças e idosos.

Veja o vídeo da polémica, lembrando que as imagens podem perturbar os espectadores.





