Vídeo: Enfermeiras forçam bebé a fazer caretas

Três enfermeiras foram despedidas, na Arábia Saudita, após um possível caso de maus tratos a um bebé. As mulheres foram filmadas a ‘espremer’ a cara da vítima para que esta fizesse caretas.

De acordo com a imprensa saudita, o bebé estaria internado devido a uma infeção.

As enfermeiras filmaram-se a obrigar o bebé a fazer caretas, forçando a cara com as mãos.