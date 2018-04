Mundo Vídeo: Empresa cria linha de roupa para pessoas com deficiência Por

A linha de vestuário Tommy Hilfiger deu esta semana mais um passo rumo à ‘igualdade’ ao lançar a ‘Coleção Adaptável de Primavera’, uma edição direcionada especialmente para as pessoas com deficiência. Veja o vídeo.

É apenas mais um passo na carreira do estilista americano. Em 2016, a empresa deu início a uma linha de roupa para crianças com incapacidades. Em conjunto com a Runway of Dreams, uma associação sem fins lucrativos que incide sobre a inclusão de pessoas com deficiência na indústria da moda, lançou, em 2017, a segunda linha, desta vez direcionada a adultos.

A terceira ‘edição’ conta com todo o tipo de roupas, desde vestidos, casacos, saias ou calções. São em tudo idênticos às peças tradicionais da marca, mas com alguns alterações que facilitam a utilização por parte das pessoas com incapacidades.

Veja o vídeo de apresentação desta coleção.





0 PARTILHAS Partilhar Tweetar