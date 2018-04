Desporto Vídeo: Ederson mostra a sua mansão em Inglaterra Por

Em entrevista a um canal brasileiro, Ederson, o antigo guarda-redes do Benfica, abriu as portas da sua mansão para mostrar o local onde vive, em Manchester, na sua primeira temporada em Inglaterra. Veja.

Ederson deixou Lisboa rumo a Manchester no verão, a troco de 40 milhões de euros que ficaram nos cofres do Benfica.

A temporada do guarda-redes brasileiro tem merecido destaque a nível mundial, com Ederson a ser apontado à titularidade pela ‘canarinha’ no Mundial’2018.

A sensivelmente dois meses do início da competição, o internacional brasileiro concedeu uma entrevista a um canal daquele país, onde abriu as portes da sua mansão e, de forma informal, passeou pelas divisões recheadas que compõe a sua casa.

Desde uma sala só com passatempos, até uma piscina interior, o antigo guarda-redes do Benfica mostrou que a tranquilidade que exibe entre os postes é também encontrada no local onde vive.

Veja.





0 PARTILHAS Partilhar Tweetar