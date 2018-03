Nas Notícias Vídeo: Douro galga margens na Régua e preocupa Porto e Gaia Por

As fortes cargas de água que têm caído nos últimos dias já se refletem nas margens do Douro, na zona da Régua, onde o leito do rio já vai galgando terrenos. Veja o vídeo.

O acesso de viaturas ao cais da Régua já está, de resto, interdito, uma vez que as águas já tomaram conta do espaço.

A barragem de Crestuma-Lever, a última do Douro antes da foz do Porto, tem vindo a debitar mais de quatro mil metros cúbicos de água por segundo.

A ideia é que possa ter capacidade para armazenar mais água que está a montante.

Barragem de Crestuma-Lever a despejar

Com as descargas em Crestuma-Lever, e se a chuva não der ‘tréguas’, os comerciantes na zona ribeirinha do Porto e Vila Nova de Gaia começam a ficar preocupados que o rio Douro galge as margens, coisa que já acontece no Peso da Régua.

