Tecnologia Vídeo: Dolce & Gabanna apresenta malas com modelos a serem… drones Por

Presente na Semana da Moda de Milão, onde apresentou a nova coleção outono/inverno de 2018, a Dolce & Gabanna surpreendeu com a escolha dos modelos. A marca italiana escolheu apresentar as suas malas com recurso a drones. Veja o vídeo.

Ao todo, a marca italiana substituiu oito modelos por oito pequenos drones que desfilaram na apresentação das malas de luxo, deixando-se ser fotografados pelos media.

Apesar da inovação impressionante, a organização do desfile nestes moldes levantou alguns problemas.

De acordo com a Associated Press, para garantir o funcionamento dos aparelhos, foram necessários vários avisos para que os presentes desligassem as suas ligações à internet.

A situação, apesar de mostrar uma inovação da marca de luxo, levou a um atraso de 45 minutos.

