Desporto Vídeo: Dois técnicos portugueses e um momento que conquistou Inglaterra Por

Dentro do campo Mourinho venceu Carvalhal, mas o ponto mais alto do encontro que opôs os dois técnicos portugueses aconteceu já depois do apito final. Na sala de conferências, Mourinho chamou Carvalhal, ‘brincou’ e elogiou o seu compatriota. Veja o vídeo.

No relvado, o Manchester United venceu o Swansea por 2-0, mas o que ficou na retina dos adeptos aconteceu ‘fora do jogo’.

Os ‘swans’ precisam de pontos na luta pela manutenção na Premier League e, mesmo que Mourinho tenha ficado com os três que estavam em disputa, o Swansea foi premiado com uma ‘injeção de confiança’ do ‘Special One’.

Enquanto fazia o filme do jogo, José Mourinho chamou Carvalhal para o seu lado, em bom português. O técnico do Manchester United gracejou mesmo com um “dá bolo às pessoas”, numa clara alusão ao episódio que Carvalhal protagonizou esta semana.

‘Doces’ à parte, já com os técnicos lado a lado, Carvalhal foi considerado pelo colega como o “treinador do ano”.

“Vai manter o Swansea na Premier League. É o treinador do ano. Eles eram assim e ele vai salvá-los”, disse Mourinho.

A conferência de imprensa ilustra o bom relacionamento entre os dois técnicos portugueses e tem conquistado os adeptos de futebol.

Veja o vídeo.

212 PARTILHAS Partilhar Tweetar