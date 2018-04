Nas Notícias Vídeo do palhaço da McDonald’s vale prémio ao Burger King Por

Um vídeo do Burger King venceu o terceiro C de C, um festival de criatividade espanhol. O protagonista de ‘Scary Clown Night’ é Ronald McDonald, o palhaço que é a mascote da… McDonald’s.

Da autoria da agência LOLA MullenLowe, ‘Scary Clown Night’ é um anúncio de Halloween que evoca a história de It, o palhaço assassino criado por Stephen King e que deu origem a uma mini-série televisiva (1990) e a um filme (2017).

No certame, realizado entre os dias 12 e 14 em San Sebastián (Espanha), a referência do Burger King à mascote do grande rival não passou despercebida.

“Este vídeo surpreendeu-nos a todos com uma ideia poderosa que tem dado a volta ao mundo, impecavelmente gravada e implementada”, assinalou o presidente do júri, Félix del Valle.

O anúncio foi emitido em vésperas do Halloween de 2017, pouco tempo após a estreia do filme It.

Era oferecido um Whopper a quem, nessa noite, aparecesse no Burger King vestido de palhaço (não necessariamente assassino).

No Brasil, a McDonald’s não gostou das semelhanças do protagonista com Ronald McDonald e processou o rival, argumentando que o vídeo continha elementos que denegriam a mascote.

A queixa subiu ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que proibiu o Burger King brasileiro de o exibir no país.





