Nacional O vídeo do ano para as filhas de Carolina Patrocínio Por

Carolina Patrocínio partilhou com os seus seguidores nas redes sociais, nesta quarta-feira, aquele que foi declarado como o vídeo do ano mais vezes visualizado pelas suas filhas.

“Este foi o vídeo mais visualizado em 2017 (por elas) no meu telefone. Não o consigo apagar porque é aquele que resolve sempre; as birras, a hora da sopa, mandá-las para o banho… serve para tudo”, escreveu a apresentadora na legenda do vídeo.

No registo as meninas aparecem a brincar na piscina com o pai.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar

Receba esta e outras notícias virais no seu e-mail todos os dias!