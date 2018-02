Cultura Vídeo: DJ portuguesa Rocky G volta a surpreender Por

Depois do êxito alcançado com o teaser relativo à sua história de vida, que se tornou viral, a DJ iInternacional Rita Egídio, mais conhecida por Rocky G, está de volta com a sua mais recente criação musical ‘Greeno’, que é já um sucesso. Veja o vídeo.

Rita Egídio, mais conhecida como Rocky G, lançou no passado dia 7 de novembro um teaser que conquistou as redes sociais.

A DJ portuguesa registou números impressionantes e recebeu reconhecimento pelo seu trabalho artístico.

Rita é uma portuguesa, mãe de seis filhos cujo quotidiano é igual à de tantas outras mulheres: cozinha, leva os seus filhos à escola, brinca com eles e ajuda nas suas tarefas diárias.

No entanto, esta dona de casa e esposa, como DJ Internacional, já atuou em quatro continentes e em mais de 50 países fazendo mais de três milhões de pessoas renderem-se à sua música.

Rocky G acaba de lançar ‘Greeno’, um trabalho foi Inspirado em “mulheres fortes”.

‘Greeno’ é uma música trap, uma faixa forte e trendy, que a DJ decidiu criar muito ao estilo Women Power.

“Tenho vários estilos, mas adoro ‘Greeno’. É uma faixa irreverente, rebelde, com a qual me identifico muito. Quero dar-me a conhecer e penso que a melhor forma de o fazer é disponibilizar de forma gratuita aquilo que de melhor sei fazer”, diz Rita Egídio, ao PT Jornal.

Veja o vídeo, que termina de forma… surpreendente.

É no conforto de sua casa que as criações acontecem. A DJ, que é também mãe de seis filhos, construiu em casa um estúdio equipado com 6000 luzes LED, seis câmaras e a mais recente tecnologia. Aqui reúnem-se os ingredientes principais para criar o ambiente e a mística que a artista transmite e que já conta com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais.

“Esta forma de chegar aos outros é muito especial. Adoro andar em tour, mas só através do live stream, consigo chegar a muitas mais pessoas e a muitos lugares do mundo ao mesmo tempo. Gravo do conforto da minha casa, onde consigo tocar para milhares de pessoas que me seguem. Desligo a câmara e o meu mundo é outro”.

Não conhece Rita? Ei-la:

