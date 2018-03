Desporto Vídeo: DJ passa música portista em Espanha Por

Numa altura em que há milhares de estudantes portugueses do outro lado da fronteira a comemorar o facto de serem finalistas do ensino secundário, chega de Espanha um vídeo que mostra a paixão portista. Durante uma festa, o DJ passou uma música bem conhecida dos adeptos azuis e brancos, que logo se manifestaram. Veja o vídeo.

De algum tempo a esta parte que a música ‘Kungs vs Cookin’ on 3 Burners – This Girl’ é tocada no Estádio do Dragão no momento em que o clube portista marca golos, ajudando a dar ritmo durante os festejos.

Agora, em Espanha, o DJ Eddie Ferrer – enteado do antigo treinador azul e branco Jesualdo Ferreira – levou milhares de festivaleiros à loucura com essa música, sendo entoado o cântico “força Porto allez”.

Perante a euforia, no vídeo é também possível ver uma bandeira dos dragões.

Partilhadas nas páginas oficiais do FC Porto nas redes sociais, as imagens são já virais.

Veja o vídeo:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar