Insólito Vídeo: Direto da RTP no Tejo acaba com tremendo susto Por

Uma reportagem da RTP na foz do Tejo, sobre o desencalhamento da embarcação que está no farol do Bugio, terminou de forma prematura, com um tremendo susto, provocado pela ondulação marítima. Veja o vídeo.

Um direto em Paço D’Arcos, num barco da Autoridade Marítima, teve de ser encerrado, em virtude da forte agitação do mar.

Em análise estava a operação de remoção do Betanzos, navio espanhol que encalhou no Bugio. O comandante Pereira da Fonseca fazia um ponto de situação das operações, até que as fortes ondas fizeram estragos.

Depois de uma queda conjunta provocada pela primeira onda, a jornalista decide terminar o direto, uma vez que não havia condições de segurança para prosseguir e porque o operador de câmara não estava em condições de se proteger.

Recorde-se que o ‘Betanzos’ encontra-se encalhado desde a madrugada de 6 de março, à saída da barra de Lisboa, em virtude de uma falha de energia.

Veja o vídeo:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar