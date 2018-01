Vídeo: Dinheiro a voar na autoestrada após acidente

Consegue imaginar estar numa autoestrada e ver notas a voar pelo pavimento? Foi o que aconteceu na Interestadual 74, junto a Champaign County, no Illinois (EUA), após um acidente.

De acordo com a polícia, as notas foram projetadas pelo ar na sequência do despiste de um Ford, propriedade de uma empresa que gere máquinas para apostas.

A autoestrada foi cortada, durante cerca de uma hora, para que vários trabalhadores pudessem apanhar o dinheiro.

9 PARTILHAS Partilhar Tweetar