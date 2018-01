O mar congelou junto às praias de North Falmouth, no estado do Massachusetts, nos EUA.

Banhada pelo oceano Atlântico, a costa do Massachusetts é das regiões que mais sente a passagem de uma vaga de frio polar, proveniente do Ártico.

Com o auxílio de um drone, um norte-americano registou num vídeo deslumbrante como a superfície do mar congelou, com várias pessoas a aventurarem-se a caminhar por onde, ainda há semanas, não conseguiriam chegar a nado.