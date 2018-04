Desporto Vídeo: Dérbi distrital põe 10 mil adeptos ao rubro Por

Em Santa Maria da Feira há uma rivalidade que, à escala, nada fica a dever a um escaldante dérbi de Istambul, nem ao ‘superclássico’ argentino, nem sequer ao carioca Fla vs Flu. Perto de 10 mil adeptos do Lourosa e do União mostraram como se faz a festa do futebol.

Quem segue o mundo da bola conhece bem os confrontos entre Fenerbahce e Galatasaray, representantes das margens asiática e europeia de Istambul (Turquia). Ou o ‘superclássico’ argentino Boca Juniors vs River Plate, enquanto do outro lado da fronteira, no Brasil, o Rio de Janeiro se divide entre o Flamengo e o Fluminense.

Felizmente, em Portugal há uma rivalidade muito mais saudável e que transforma um dérbi numa grande festa.

Em Santa Maria da Feira, quase 10 000 adeptos deslocaram-se ao estádio do Lusitânia de Lourosa para assistir ao escaldante dérbi com o União de Lamas, a contar para o campeonato distrital da Associação de Futebol de Aveiro.

A equipa da casa superou o rival da freguesia vizinha por 2-1 e isso é que fica para os livros de história, mas para quem lá esteve isso pouco importa.

Durante 90 minutos (mais de 100, com os descontos…), os adeptos fizeram a festa nas bancadas, demonstram ao público português o que é o verdadeiro futebol: garra dentro das quatro linhas, vizinhança saudável fora delas.

Lusitânia de Lourosa e União de Lamas podem ser equipas de distrital, mas os adeptos são de I Liga ou ainda mais.

