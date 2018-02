Desporto Vídeo: Dérbi termina aos 79 minutos… com nove expulsões Por

O dérbi brasileiro que opôs o Vitória ao Bahia, este domingo, terminou com aos 79 minutos, depois de nove expulsões e cenas lamentáveis de pancadaria. Veja o vídeo.

Começou com os elementos das duas equipas abraçados, a respeitarem um minuto de silêncio no Estádio Manoel Barradas – conhecido como Barradão – a casa do Vitória, e terminou antes do tempo devido a nove expulsões e momentos lamentáveis de pancadaria.

O filme do dérbi brasileiro entre o Vitória e o Bahia normalmente teria 90 minutos, mas acabou mais cedo que o previsto.

O ambiente estava já tenso, mas ferveu quando Vinícius marcou, de grande penalidade, o golo que na altura valeu o empate ao Bahia.

O médio foi festejar bem em frente à claque adversária, tendo dado início a uma confusão que terminou com o encontro, momentos mais tarde.

O árbitro expulsou sete jogadores e retomou o encontro, mas, pouco depois, o Vitória ficou viu mais dois cartões vermelhos e acabou com seis jogadores em campo, tendo o jogo sido obrigatoriamente terminado.

Veja o vídeo dos incidentes.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar