Mundo Vídeo: Deputados lançam gás lacrimogéneo para travar votação no Kosovo Por

Uma votação parlamentar no Kosovo foi interrompida, nesta quarta-feira, por uma ação de sabotagem da oposição, que decidiu lançar gás lacrimogéneo no interior do Parlamento. Veja o vídeo.

Alguns deputados do Vetëvendosje! (um dos maiores partidos políticos do Kosovo) foram filmados a atirar gás lacrimogéneo para o Parlamento.

O ato de sabotagem serviu para impedir uma votação quer iria decidir sobre as fronteiras com Montenegro – a aprovação dessa proposta implicaria a cedência, por parte do Kosovo, de 8200 hectares de terreno àquele país do sul dos Balcãs.

O incidente obrigou a que a sala fosse evacuada, com alguns deputados a apresentarem dificuldades respiratórias.

Veja o vídeo:

