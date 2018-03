Vídeo: “Decote? Se as tenho mostro-as”, diz júri do Got Talent irlandês

A final do programa Got Talent irlandês não ficou marcada pelo vencedor mas, sim, pela roupa (neste caso, falta dela) por parte de um elemento do júri. Michelle Visage apresentou-se com um pronunciado decote que não deixou ninguém indiferente. Muito criticada pela escolha da indumentária, a cantora norte-americana assume não entender tamanha histeria em redor do decote. “Eu não estava nua”, argumenta Michelle Visage.