Vídeo: Crocodilo sem dono passeia pelas ruas de Melbourne

Um crocodilo foi encontrado a passear nas ruas de Melbourne, na Austrália. A polícia local já deu início a uma investigação para encontrar o dono, depois do réptil ter sido detetado por dois moradores. Veja o vídeo.

No dia de Natal, na Austrália, dois moradores encontraram um crocodilo perdido a passear pelas ruas da cidade. Após alertarem as autoridades, estas derem início à busca pelo dono do réptil.

Para capturar o crocodilo, a polícia foi obrigada a contratar um caçador profissional de cobras, Mark Pelly.

Depois de capturado e controlado, o crocodilo – com um metro de comprimento – recebe os cuidados dos serviços ambientais locais, enquanto dono não aparece.

Desde que foi descoberto, já quatro pessoas alegarem ser o dono do animal.

Na Austrália é permitido ter um crocodilo como animal doméstico se o tamanho não exceder os dois metros e se possuir licença e piscina para mantê-lo.

