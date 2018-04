Nacional Vídeo: Cristina Ferreira mostra a animação nas gravações do ‘Apanha se Puderes’ Por

Cristina Ferreira utilizou as redes sociais para mostrar um momento bem animado nas gravações do programa ‘Apanha se Puderes’, onde faz dupla com Pedro Teixeira. Nos vídeos, vê-se a plateia bem disposta e a dançar efusivamente. Veja.

A boa disposição de Cristina Ferreira contagiou a plateia do ‘Apanha se Puderes’. Em plenas gravações do programa, no estúdio da TVI, a apresentadora mostrou a energia do programa do público.

Depois de uns vídeos a brincar com Pedro Teixeira, distraído, a apresentadora recorreu à ferramente ‘Instastories’, do Instagram, para mostrar os passos de dança de um membro do público para, depois, mostrar toda a plateia em clima de festa.

Veja os vídeos.









