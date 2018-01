Nacional Vídeo: Cristina Ferreira explica capas com homossexuais Por

As capas da revista Cristina com um beijo homossexual foram justificadas pela apresentadora da TVI. “Estas capas começaram há 16 anos”, conta, recordando um episódio em que, quando era professora, ouviu algumas crianças gozar duas meninas lésbicas. Veja o vídeo.

Cristina Ferreira foi distinguida com o prémio ‘Arco-Íris 2017’, atribuído pela ILGA, pela forma corajosa como a apresentadora enfrentou a temática da homossexualidade.

Em causa as capas da revista com o seu nome, em que dois homens se beijam, em que duas mulheres se beijam.

Cristina viajou ao passado para explicar essa opção editorial.

“Estas capas começaram há 16 anos, porque eu fui professora numa escola em Casal de Cambra”.

Um dia, depois de entrar na sala de aula, os alunos tocaram no coração de Cristina Ferreira. Falavam sobre uma colega “que estava na penúltima fila”, e começaram a dizer: ‘Ó professora, a professora não sabe, mas ela é lésbica, ela gosta de meninas’”, reproduz Cristina.

A menina sentiu vergonha: “Ela corou e eu mandei-os sossegar e não consegui fazer mas nada”.

“Eu tinha 24 anos e não soube como lidar com aquele momento. E por isso eu digo que estas capas começaram há 16 anos, porque eu própria fui aprendendo a lidar com ela, com aquela menina. Até que em julho, talvez quente, surgiram estas capas”, recorda.

Cristina Ferreira tocou no tema mais a fundo.

“Toda a gente diz ‘Ah… está bem. Eles [homossexuais] que façam o que quiserem da vida deles. Mas façam-no em casa’. Porquê?”

Como mãe, a apresentadora espera que aquelas capas ajudem o seu próprio filho, para que não viva num mundo de preconceito.

Veja o vídeo:

