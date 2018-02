Vídeo: Cristina Ferreira chora a falar de Rebeca

Pela segunda vez na sua vida, Rebeca tem de enfrentar a doença cruel. Primeiro, foi há oito anos, na tiróide. Agora, viu ser-lhe diagnosticado um cancro da mama.

A cantora conta os detalhes desta batalha, que terá de reviver. Em entrevista a Cristina Ferreira, fala da sua luta.

“No dia em que fiz esta entrevista, o momento mais marcante de todos foi, quando eu entro, ela disse ‘vais ver-me assim’”, revela Cristina Ferreira, recordando o dia da entrevista.

“Aquilo doeu-me muito. Eu disse que ela estava lindíssima, mas não vale pena dizê-lo, porque as pessoas com cancro não se sentem lindíssimas”, prossegue Cristina Ferreira, com a voz embargada.