Vídeo: Cristas de enxada na mão a reflorestar Portugal

Assunção Cristas tem realizado ações que visam a prevenção dos fogos florestais. A líder do CDS-PP tem participado em iniciativas de limpeza das matas e também reflorestação. Veja as fotos e o vídeo.

Depois de se ter equipado para ajudar a limpar uma mata no interior do país, Assunção Cristas pegou agora na enxada e foi ajudar a plantar árvores no Pinhal de Leiria.

Na companhia da Juventude Popular, Assunção Cristas foi abrindo buracos e ajudando a colocar pinheiros bravos e mansos ao longo da área que foi fortemente fustigada pelos incêndios.

Em breve, a líder do CDS-PP espera que as plantas possam dar vida aos terrenos que foram devastados, nos fogos do último ano.

Veja as fotos e o vídeo destas ações da líder centrista:

