Desporto Vídeo: Crianças surpreendidas por estrela da Premier League Por

Mohamed Salah é um dos jogadores mais prestigiados da Premier League e, numa iniciativa do Liverpool, surpreendeu jovens adeptos dos reds. A situação era muito simples mas, ao mesmo tempo, muito especial para as crianças. Elas relatavam jogadas do Liverpool e, sem saberem, acabavam por ser surpreendidas por Salah, que lhes aparecia ‘em carne e osso’ pela frente. As reações merecem ser vistas. Veja no vídeo.

O lado bonito do futebol passou por Liverpool numa iniciativa do emblema de Anfield que convidou crianças para relatar jogadas de partidas.

Sem saberem, as crianças eram surpreendidas com a entrada na sala de Salah, jogador que segue com 28 golos nesta edição da Liga inglesa, estando na frente dos artilheiros da competição.

Além dos golos em campo, Salah é um ídolo em Liverpool.

E isso ficou bem patente na alegria, nos gritos de espanto e surpresa das crianças.

Veja as reações:

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar