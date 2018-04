Mundo Vídeo: Crianças explicam os perigos do telemóvel em Latim Por

Quais são os perigos de um telemóvel nas mãos de uma criança? Elas explicam, em Latim. E porque o fazem em Latim? Veja o vídeo.

O telemóvel facilitou o acesso a conteúdo sexual por parte de crianças e adolescentes, que de forma inadvertida acabam por visitar espaços online que não são recomendados.

O resultado é, de acordo com especialistas, um impacto negativo no primeiro contacto com a sexualidade, entre outras consequências nefastas para os menores.

É cada vez mais comum ver uma criança utilizar um telemóvel. E esse facto coloca-a à distância de um clique de milhões de páginas com conteúdo inadequado.

Estima-se que existam mais de quatro milhões de sites sobre pornografia, a grande maioria de acesso livre, financiados por publicidade.

De acordo com um estudo da Universidade Jaume I, estima-se que 85 por cento dos adolescentes espanhóis de 15 e 16 anos já tenham visitado, de forma involuntária, estes conteúdos.

O verdadeiro efeito da pornografia nos menores está a ser alvo de profundos estudos. Mas já são conhecidas algumas das consequências dessa exposição.

Uma campanha da Orange alerta para esta problemática.

Crianças explicam em Latim quais os verdadeiros perigos do uso indevido do telemóvel, sem supervisão parental. E porque falam em Latim? Porque a Internet lhes dá todas as ferramentas, as desejadas e as indesejadas.

Veja o vídeo.





