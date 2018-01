Vídeo: Criança sem-abrigo chora quando recebe uma casa

A história que em seguida se conta serve, essencialmente, para ver como nem só com brinquedos se resume a felicidade no rosto de uma criança. Um menino norte-americano, que não tinha casa, foi surpreendido por uma associação de solidariedade que lhe ofereceu um lar como sempre sonhou. A reação do menino é emocionante, uma vez que não conseguiu conter as lágrimas. Veja o vídeo.