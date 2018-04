Desporto Vídeo: Criança dá lição de fair-play depois de lesionar adversário Por

Um vídeo de um jogo de futsal entre duas equipas de crianças está a comover as redes, com um jogador a ter um ato louvável de respeito e desportivismo depois de lesionar um adversário. Veja.

É uma lição de desportivismo vinda dos mais novos. Depois de estar a perder por 1-0, pelo que se vê no vídeo, um jogador trava um ataque rápido com uma falta que resultou na lesão do adversário.

O jovem jogador abandona a ‘quadra’ no colo do treinador mas, já no banco de suplentes, é reconfortado pelo adversário que o lesionou.

O jogador, capitão da equipa, vê o seu gesto aplaudido por todos os jogadores e espetadores do encontro.

O vídeo, que já se tornou viral, mostra que o desportivismo e respeito pelo adversário devia ser um imperativo em todos os desportos, dos miúdos aos graúdos.

Veja.





