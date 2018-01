Vídeo: Criança chora de emoção ao receber cão em casa

Diz o povo do alto da sua sabedoria popular que “o cão é o melhor amigo do homem”. No caso da história que de seguida lhe vamos mostrar, o cão bem poderá ser o melhor amigo destas crianças que ficaram surpreendidas ao perceber que estavam a receber um cão de presente. Um dos irmãos não conteve mesmo as lágrimas e desatou a chorar tamanha era a felicidade. Veja o vídeo.