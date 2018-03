Mundo Vídeo: Corrida de biquíni na neve anima Roménia Por

É já uma tradição e, neste ano de 2018, voltou a repetir-se a corrida de biquíni na neve, na Roménia. Veja os vídeos.

Com poucos assessórios de neve, as candidatas competem entre si com pouca roupa e… muito frio.

A Winter Bikini Race (corrida de biquíni de inverno) voltou a atrair muitos curiosos até Sibiu, a mais de 200 quilómetros da capital Bucareste.

Animação não faltou, neste ano, como em outros.

Veja um resumo da prova neste ano de 2018:

Recorde a corrida do ano passado neste vídeo:

