Mundo Vídeo: Consomem cocaína em prisão brasileira Por

Um grupo de reclusos duma prisão brasileira foram filmados, à volta duma mesa quadrada, a consumir, um a um, várias doses de cocaína. A ‘festa’, na prisão de Porto Alegre, está a ser investigada pelas autoridades. Veja o vídeo.

As imagens mostram cerca de 10 reclusos a consumirem cocaína durante uma festa realizada no interior da prisão.

De acordo com o jornal brasileiro O Globo, as imagens terão sido captadas em outubro passado, com recurso a um telemóvel.

Assim que as imagens foram divulgadas, a Polícia Civil Brasileira abriu um inquérito para apurar como foi possível a realização da ‘festa’, bem como de que forma a droga e o telemóvel entraram no estabelecimento prisional.

A Secretaria de Segurança Pública pediu que a investigação fosse aberta, mas não confirmou, ainda, se as imagens foram realmente captadas dentro da prisão de Porto Alegre.

Veja o vídeo.

3 PARTILHAS Partilhar Tweetar