Vídeo: A conferência mais hilariante de sempre em Braga

O Braga partilhou aquela que deverá ser a conferência de imprensa mais hilariante de sempre de Abel Ferreira, treinador da equipa principal de futebol, com perguntas dos seus adjuntos e respostas ‘curiosas’. A conferência já se tornou viral nas redes sociais. Veja o vídeo.

Ponto prévio: tudo não passou de uma montagem em jeito de brincadeira com muito humor por parte do clube para a gala do Braga.

O departamento de comunicação do emblema bracarense decidiu colocar os adjuntos de Abel Ferreira na sala de imprensa a questionarem o técnico que, apesar de não lá estar… estava. Curioso?

A brincadeira passava por fazer questões ao treinador Abel Ferreira e, depois, eram feitas montagens com as respostas dadas pelo treinador, em outras conferências, sobre outros assuntos, esses mais sérios.

Desde questões relacionadas com os penteados dos jogadores, multas a carros mal estacionados, roupas usadas pelas senhoras na gala do Braga, sem esquecer uma contagem do número de vezes que Abel Ferreira diz a palavra “equipa”, tudo acabou por ser falado na conferência de imprensa mais desconcertante do treinador.

O resultado acabou por ser um momento hilariante que poderá ver nestes cerca de seis minutos.

Veja o vídeo:

