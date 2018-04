Vídeo: Companheiros de equipa agridem-se e são punidos de forma curiosa

Num encontro da segunda divisão chinesa, entre as equipas de reversa do Evergrande e o Shandong Luneng, os companheiros Wang Junhui e Situ Hualong desentenderam-se e acabaram por ser castigados.

Além da suspensão de 10 meses por parte da Associação de Futebol Chinesa, o Guangzhou aplicou-lhes uma multa monetária e baixou-lhes o salário para o mínimo durante a suspensão.

Veja o vídeo do incidente.

Wang Junhui and Situ Hualong are now required to 'report in to study Evergrande Group's regulations and write reflective essays everyday'. pic.twitter.com/RLfuLaehWy

