Vídeo: Comboio misterioso captado em estação da China

Um comboio ‘fantasma’ foi captado pelas câmaras de vigilância da estação ferroviária de Baotou, no norte da China. O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes, dando azo a várias teorias da conspiração. Veja.

O comboio chega à plataforma, para, ninguém sai ou entra e ele parte novamente. A imagem mostra a estação ferroviária, os carris e ouve-se o próprio som do comboio e dos altifalantes, mas a imagem é translúcida.

A situação ‘fantasma’ rapidamente se propagou nas redes e originou as mais diversas explicações para o fenómeno.

Se por um lado há quem acredite tratar-se de um acontecimento ‘sobrenatural’, com conspirações relacionadas com viagens no tempo ou de um universo paralelo, a explicação é alegadamente mais simples.

De acordo com alguns internautas, o fenómeno apenas aconteceu porque as câmaras de vigilância estariam, ao que tudo indica, a gravar por cima de outra gravação.

O melhor é ver.

