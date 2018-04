Desporto Vídeo: Ligam sistema de rega para impedir adeptos de festejar com jogadores Por

O Blackburn Rovers garantiu a promoção ao Championship, o segundo escalão de futebol inglês, ao vencer, por 1-0, no terreno do Doncaster. Após o apito final, o clube ligou o sistema de rega para tentar impedir a festa. Veja os vídeos.

Charlie Mulgrew já tinha levantado o estádio aos 79 minutos, quando apontou o golo que viria a dar o triunfo ao Blackburn, mas a festa estava reservada para o final.

Assim que o árbitro deu o encontro por terminado, os ‘Rovers’ viram a subida ao Championship assegurada, com os adeptos a correrem para dentro do relvado, para tentar celebrar com os jogadores.

O Doncaster não gostou e ligou o sistema de relva, de forma a travar as celebrações. Sem sucesso, no entanto.

Veja os vídeos.









