Vídeo: Claque do Sporting com cântico provocatório no clássico com o FC Porto

A tensão entre os dois clubes não é de agora, mas agudizou-nos nos últimos dias desde que Rodolfo Reis acusou Manuel Fernandes de “beijar o rabo ao presidente do Sporting”, num programa de comentário na SIC Notícias.

A resposta foi pronta, com Bruno de Carvalho a chamar “labrego” ao antigo jogador portista.

A poucos dias de novo clássico, para a Taça da Liga (dia 24), o ambiente azedou de vez, com um cântico provocatório da claque do Sporting no pavilhão do FC Porto, num jogo para o Nacional de hóquei em patins (2-1).