Vídeo: City surpreende adepta após morte do marido

Yvonne é uma adepta do Manchester City que costumava frequentar o estádio do seu clube na companhia do marido. Após a morte do seu esposo, em maio, vítima de um cancro, Yvonne não mais conseguiu voltar à casa ao estádio Etihad. Ao saber da história de Yvonne, o City resolveu surpreender a adepta que voltou ao palco de jogos dos citizens num regresso emocionado. Veja o vídeo.