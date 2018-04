Desporto Ciclista do circuito Paris-Roubaix sofre ataque cardíaco após acidente (com vídeo) Por

Michael Goolaerts, de apenas 22 anos, teve este domingo, durante o circuito Paris-Roubaix, um acidente seguido de ataque cardíaco. O ciclista da Verandas Willems-Crelan foi internado e está em situação crítica.

A acidente aconteceu pelas 13h45 – menos uma hora em Portugal continental – numa parte da pista composta por paralelos, numa corrida conhecida como o “Inferno do Norte” (“Hell of the North”).

Após o acidente, o jovem ciclista não mostrava qualquer movimento, pelo que as equipas de emergência rapidamente se deslocaram ao local para realizar as manobras de reanimação, uma vez que terá sofrido um ataque cardíaco.

Assim que recuperou a pulsação, o ciclista belga foi transportado para o hospital, onde está internado, alegadamente em estado grave.

Veja o vídeo da assistência a Michael Goolaerts.

